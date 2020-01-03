SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dikkat!
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İskele-Karpaz anayolunun,Kumyalı-Tuzluca arasındaki güzergahta aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış olup yol içerisinde oluşan su birikintileri trafiği olumsuz etkilemektedir.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı..
Etiketler : İskele-Karpaz anayolu, Kumyalı-Tuzluca, görüş mesafesi azalma
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