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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

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İskele-Karpaz anayolunun,Kumyalı-Tuzluca arasındaki güzergahta aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış olup yol içerisinde oluşan su birikintileri trafiği olumsuz etkilemektedir.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı..

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