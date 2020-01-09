SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Polis yollardaki son durumu açıkladı...
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Polis Basın Subaylığı şiddetli yağışlar sonrasında yollardaki son durumu açıkladı:
-Taşpınar-Doğancı Anayolu
-Güzelyurt-Akdeniz eski yolu
-Diğer yollar trafiğe açık
Polis sürücüleri yağmur sonrası yollarda oluşan hasar ve su birikintilerini dikkate alarak dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıp herkese güvenli sürüşler diledi.
Etiketler : şiddetli yağışlar, sürücüler, yollar, son durum
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