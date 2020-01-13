SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu üzerinde yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması ve taş düşmesinden dolayı temizlik çalışması yapıldığından trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Polis bu güzergahı kullanan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.