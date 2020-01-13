Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

A+A-

Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu üzerinde yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması ve taş düşmesinden dolayı temizlik çalışması yapıldığından trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Polis bu güzergahı kullanan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.