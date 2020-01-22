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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

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Girne’de Ecevit Caddesi bugün trafik tek şeritten verilecek.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Girne’de bugün Ecevit Caddesi boyunca Hirondel Çemberi- çevre yolu üst geçit çemberi ve Onar Village arasındaki mesafede fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacak olması nedeniyle saat 09.00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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