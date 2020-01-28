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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

O yol...

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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde asfalt tamir çalışmaları yapılacağından dolayı,  Güvercinlik kavşağından itibaren Lefkoşa gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatıldı.  Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor.  Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.

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