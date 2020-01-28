SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde asfalt tamir çalışmaları yapılacağından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren Lefkoşa gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatıldı. Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.