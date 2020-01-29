SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından dolayı,Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatılmıştır.

Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa- Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanmaktadır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.