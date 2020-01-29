SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dikkat!
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından dolayı,Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatılmıştır.
Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa- Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanmaktadır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
Etiketler : Gazimağusa-Lefkoşa anayolu, yol tamir ve asfaltlama
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