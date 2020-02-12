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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Polis sürücüleri uyardı!

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Lefkoşa’da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında, yeni sistem trafik ışıklarının (akıllı kavşak sistemi) monte çalışmaları yapıldığından dolayı trafik akışı polis nezaretinde kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Polis bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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