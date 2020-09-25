Sürücülerin dikkatine!

Kermiya Bölgesi, Nazım Hikmet Caddesi’nde, su borusu döşenmesi amacıyla 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günü kazı çalışması yapılacaktır. Çalışmalardan dolayı; 26 Eylül Cumartesi saat 06:00 itibarı ile Metehan Çemberi’nden Sivil Savunma Çemberi’ne gidiş yönü , 27 Eylül Pazar saat 06:00 itibarı ile, Sivil Savunma Çemberi’nden Metehan Çemberi’ne gidiş yönü trafiğe kapalı olacaktır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılacaktır.

Sürücülerin kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

BRTK