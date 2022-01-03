Sürücülerin dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı olarak Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kalmıştır.

Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş-geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatılmıştır. Polis bu güzergahlardaki trafik ışıklarını kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

BRTK