Sürücülerin dikkatine!
Lefkoşa’da yaşanan elektrik kesintisinden ötürü bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı olarak Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kalmıştır.
Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş-geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatılmıştır. Polis bu güzergahlardaki trafik ışıklarını kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
BRTK
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