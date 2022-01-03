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Sürücülerin Dikkatine!

Sürücülerin Dikkatine!

Polisten Uyarı

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Polisten yapılan bildirime göre; Lefkoşa Bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı olarak Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kalmıştır.

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Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş - geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatılmıştır. Bu güzergahlardaki trafik ışıklarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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