Sürücülerin Dikkatine!

Polisten yapılan bildirime göre; Lefkoşa Bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı olarak Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kalmıştır.

Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş - geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatılmıştır. Bu güzergahlardaki trafik ışıklarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.