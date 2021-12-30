Sürücülerin dikkatine! Çamlıbel-Geçitköy anayolunda toprak kayması

Çamlıbel – Geçitköy Anayolu üzerinde (Geçitköy Virajları) meydana gelen toprak kayması sonucu trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Yağmur nedeniyle yola akan toprak ve taşlar dozer yardımıyla temizlemektedir.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.