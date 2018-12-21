SÜRÜŞ EHLİYETİ ÇALIP...
1 kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da bir kişi çaldığı sürüş ehliyetiyle araç kiralamaktan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 8 Aralık tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketine giden S.M.’nin (E-28), daha önceden arkadaşına ait araçtan çaldığı adı edilene ait sürüş ehliyetini ilgili şirkete vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine bürünerek araç kiraladığı tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Lefkoşa, sürüş ehliyeti, araç kiralama
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