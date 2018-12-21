Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SÜRÜŞ EHLİYETİ ÇALIP...
SÜRÜŞ EHLİYETİ ÇALIP...

SÜRÜŞ EHLİYETİ ÇALIP...

1 kişi tutuklandı

A+A-

Lefkoşa’da bir kişi çaldığı sürüş ehliyetiyle araç kiralamaktan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 8 Aralık tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketine giden S.M.’nin (E-28), daha önceden arkadaşına ait araçtan çaldığı adı edilene ait sürüş ehliyetini ilgili şirkete vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine bürünerek araç kiraladığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.