SÜRÜŞ EHLİYETSİZ, SİGORTASI, MUAYENESİZ ARAÇLA KAZA YAPTI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Sürüş ehliyetsiz, sigortasız, muayenesiz ve seyrüsefersiz araç kullanarak Gönyeli’de aydınlatma direğine çarpıp olay yerinden kaçan Yakup Atakan Yılmaz, dört ay hapis cezasına mahkum edildi



Gönyeli’de sürüş ehliyetsiz, sigortasız, muayenesiz, seyrüsefersiz araç kullanıp, aydınlatma direğine çarparak 10 bin TL hasara neden olan 23 yaşındaki Yakup Atakan Yılmaz, 4 ay hapis cezası aldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer, sanığın kullanımındaki araçla sürüş ehliyetsiz, sigortasız, muayenesiz, seyrüsefersiz araç kullanıp, aydınlatma direğine çarparak 10 bin TL hasara neden olduğunun altını çizdi. Sağer, ehliyeti dahi olmayan sürücünün, kamu düzenini hiçe sayıp, kaza mahallinden de kaçtığını ve kamu malına 10 bin TL hasar yaptığına vurgu yaptı. Sağer, sanığın kaza mahallinden kaçmasını, sürüş ehliyetsiz, sigortasız, muayenesiz, seyrüsefersiz araç kullanmasını aleyhine değerlendirdiğine değindi. Sağer, trafikte kural tanımaz sürücülere karşı, caydırıcı olabilmesi için sanığa hapis cezası vermeyi uygun bulduğunu belirtti. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

