Survivor 2018'de büyük değişiklik!

Survivor 2018'de sürpriz değişiklikleri ve yeni oyunları Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da eleme gününden, baraka oyununa, enternasyonal oyundan büyük ödüle kadar bir çok değişiklik yapıldı. Survivor 2018'de artık her hafta Türk, Yunan ve Rumen takımlarından en iyi yarışmacılar arasında enternasyonal oyun oynanacak. Bu oyunu üç defa kazananın ailesi Survivor'ın çekildiği Dominik'e gelecek. Bir başka yenilik ise baraka oyununda yaşandı. İşte Acun Ilıcalı'nın sürpriz Survivor kararları.

Survivor 2018'de sürpriz değişiklikleri ve yeni oyunları Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da eleme gününden, baraka oyununa, enternasyonal oyundan büyük ödüle kadar bir çok değişiklik yapıldı. Survivor 2018'de artık her hafta Türk, Yunan ve Rumen takımlarından en iyi yarışmacılar arasında enternasyonal oyun oynanacak. Bu oyunu üç defa kazananın ailesi Survivor'ın çekildiği Dominik'e gelecek. Bir başka yenilik ise baraka oyununda yaşandı. İşte Acun Ilıcalı'nın sürpriz Survivor kararları.

Survivor 2018'in 4 Mart Pazar akşamı yayınlanan 17. bölümünde hem dokunulmazlık ve eleme heyecanı hem de Acun Ilıcalı'nın Survivor için aldığı sürpriz yeniliklerin heyecanı yaşandı.

Dominik'te aynı anda Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya televizyonları için Survivor çeken Acun Ilıcalı, artık bu ülkelerdeki Survivor yarışmacılarını enternasyonal oyunda buluşturacak.

'HER HAFTA EN İYİLER YUNAN VE RUMEN YARIŞMACILARLA KARŞI KARŞIYA GELECEK'

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'deki enternasyonal oyunlar ve sembol oyunundaki değişikleri şöyle açıkladı:

'Her hafta oynayacağınız yeni oyun sembol oyunu. Takım yok, en iyi erkek ve en iyi kız belirlenecek. Bu iki arkadaş haftada bir gün, Rumen ve Yunan yarışmacılarla oyuna çıkacak. Sembolü kazanan erkek ve kadın yarışmacılar o hafta Rumen ve Yunan takımlarının en iyileriyle karşılaşacak. Enternasyonal oyunu eğer üç defa kazanan olursa ailesi Dominik'e gelecek.'

'ENTERNASYONAL OYUN BİRİNCİSİNE 250 BİN LİRALIK BÜYÜK ÖDÜL'

'Enternasyonal oyunu kazananlar arasında yapılacak büyük finali kazanan da 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak. Sembol oynayacaksınız, sembol oyununu kazanan enternasyonal oyuna çıkacak.Bu oyunu üç defa kazanabilirse, ailesi yola çıkacak ve burada ailesiyle bir gün geçirecek. Sezon bitmeden büyük final yapılacak. Kimin ne kadar enternasyonal birinciliği varsa büyük finale çıkacak.'

ÜMİT KARAN VE DAMLA, YUNAN VE RUMENLERLE MÜCADELE EDECEK

Acun llıcalı, Romanya ve Yunanistan ekiplerine karşı yarışacak ilk yarışmacıları da açıklayarak, 'Bu oyunun ilki Pazartesi oynanacak. Üç ülkeden de şimdiye kadar performansları en iyi olan kadın ve erken yarışmacılar, yarın bu oyuna çıkacak. Bugüne kadarki oyunlarda en başarılı olan iki isim Ümit Karan ve Damla yarın bu oyunda Yunan ve Rumen yarışmacılara karşı mücadele edecek. Sembolü kim kazanırsa enternasyonal oyuna seyirci olarak kendi takımındaki kendi cinsinden yarışmacıları götürecek.' dedi.

İYİ ADA VE BARAKA OYUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bir başka yenilik ise baraka oyununda oldu. Acun Ilıcalı, yarışmacıların oynadığı baraka ödül oyununda yapılan değişiklikleri ada konseyinde açıkladı. Ilıcalı, ' Sizin için en hayati oyunlardan biri baraka oyunu. Nasıl mücadele ettiğinizin farkındayız. Bundan sonra haftada iki defa oynanan bu oyuna, All Star ve Gönüllüler'den en iyi iki erkek ve en iyi iki kız yarışmacı çıkacak. Bu oyun artık 10'da bitecek.' şeklinde konuştu.

SURVIVOR'DA ELEME GÜNÜ DE DEĞİŞTİ