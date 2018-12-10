Survivor 2019'da şaşırtan yenilik!

Survivor, her sene en çok izlenen ve severek takip edilen yarışma programlarından. Ama bu sene alıştığımız gibi olmayacak. Daha farklı bir konsept ve yeni sürprizler var.

Türkiye-Yunanistan takımları

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre All Star konseptini bu sene ekranlarda göremeyeceğiz. Çünkü yeni bir sürpriz var. Bu seneki Survivor'un olayı, Yunan ve Türk takımları arasında gerçekleşecek rekabet.

Valla bence çok iyi olmuş, çünkü ben biraz sıkılmıştım bu All Star durumundan. Hep aynı insanları görmek, tekrar tekrar birincilik kazanmalar derken, bir süre sonra kabak tadı vermeye başlamıştı.

Ek olarak takımlarda da hiç tanımadığımız yüzler olacakmış bu sene. Bu da ayrıca iyi bir haber; çünkü yeni insanlara alışmak, kişiliklerini tanımak her zaman çok keyifli oluyor. Yarışma rekabetinin içinde böyle küçük heyecanlar çok tatlı geliyor yani.

Bir yandan da yepyeni insanlar parlayacak demek oluyor. Bir de yeni hayran kitleleri elbette... Epey bir eğlence bekliyor bizi anlayacağınız...

Türkiye-Yunanistan dostluğu ve sempatisi de ayrı güzel. Acun Ilıcalı'nın yarışmalarının dinamiğini her zaman en yüksek seviyede tutması ve değişik formatlar katması reytinglerde hep birinci olmasının en büyük sebebi değil mi zaten?