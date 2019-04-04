Survivor Afroditi gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da bir Türk yarışmacıdan hoşlandığını açıklamasıyla bir anda gündem olan Yunan yarışmacı Afroditi, dünkü bölümde gözyaşlarına hakim olamadı.

'Survivor'da son ödül oyununun seremonisinde söz alan Afroditi, yeni takımına alışmaktan zorlandığını ve Dalaka'dan ayrı kaldığı için kendisini çok yalnız hissettiğini söyledi.

'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasınn 40'ıncı bölümünde Afroditi gözyaşlarını tutamadı.

Yeni takımlarda Dalaka'dan ayrı düşen Afroditi, arkadaşını özlediğini söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Afroditi, yeni takımına alışmakta zorlandığını dile getirdi.