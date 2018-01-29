'Survivor' Ayrılık Getirdi!

Survivor Nagihan aldatılma korkusundan sevgilisinden ayrıldı!

Survivor'a gittiğinde eşinin ihanetine uğrayan Nagihan Karadere'nin yeni sezona başlamadan önce sevgilisinden aldatılma korkusundan dolayı ayrıldığı iddia edildi.

Survivor 2016 yarışmasına damga vuran isimlerden Nagihan Karadere, yarışma sırasında çıplak fotoğrafı ortaya çıkan kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra da eşiyle boşanmıştı. Daha sonra Nagihan Karadere'nin de çıplak bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Nagihan Karadere, fotoğrafı evli olduğu zaman eşi Uğur Gökçe'ye gönderdiğini, eski bir kare olduğunu iddia etmiş ve eski eşinden şikâyetçi olmuştu. Eşinden ayrıldıktan sonra iş adamı Ramiz Özbay ile aşk yaşamaya başlayan Nagihan Karadere ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Survivor 2018'e gidecek olan Nagihan'ın yeniden aldatılma korkusundan dolayı ayrılmak istediği konuşuluyor.