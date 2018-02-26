Survivor Ecem neden yok?

'Survivor 2018'de ödül oyunu öncesi Acun Ilıcalı, All Star'dan Ecem Karaağaç'ın neden takımla birlikte oyun alanında olmadığını açıkladı.

'Gönüllü' olarak başladığı Survivor macerası takım arkadaşlarının oyları sonucu All Star'da devam eden Ecem Karaağaç ile ilgili merak edilen soru dün akşam yanıtını buldu.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" dedi.