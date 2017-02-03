Survivor Erdi İçin Flaş Sözler!

Survivor'ın eski yarışmacılarından Damla Can, 'Göz6'da şampiyon olarak adaya gitmeye hak kazanan Erdi Ünver'in performansını değerlendirdi.

'Survivor 2016'da finale kalan Damla Can, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

"ERDİ'DE BİR ŞEY GÖREMİYORUM"