Survivor Ezgi Avcı nişanlandı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Ezgi Avcı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. olan ve ardından Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Avcı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile nişanlandı.

Şu sıralar sunuculuk yapan 27 yaşındaki Ezgi Avcı, aile arasında düzenlenen törenden kareleri sosyal medya hesabından da yayınladı.