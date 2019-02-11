Acun Ilıcalı Survivor’dan bir paylaşım yaptı. MasterChef’ten Survivor’a transfer olan Hakan Kanık, güneş mağduru oldu.

Survivor 2019'un 6. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Türkiye ve Yunanistanyarışmacıları büyük bir mücadele sergiliyor. Bu mücadeleler sırasında yarışmacılar da zorluklarla uğraşıyor.

Son olarak MasterChef'ten Survivor'a transfer olan Hakan Kanık, güneş mağduru oldu.Acun Ilıcalı Instastory'den paylaştığı fotoğrafın üzerine ''Survivor mağduru'' diye yazdı.