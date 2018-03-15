Survivor Murat'ı ağlatan güzel...
Survivor Murat'ı ağlatan güzel...
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TV8'de yayınlanan 'Survivor 2018' yarışmasında All Star takımı adına mücadele eden şarkıcı Murat Ceylan'ı hüngür hüngür ağlatan güzel, Ukraynalı model Valeria çıktı
All Star takımında yarışan Murat Ceylan, kazandıkları iletişim ödülü sonrası sevgilisinden gelen mesaj sonrası hüngür hüngür ağlamıştı. Yakışıklıyı şarkıcıyı ağlatan güzelin kim olduğu ortaya çıktı; Ukraynalı model Valeria.
İstanbul'da Flash Model ile çalışan Valeria, Milan ve Paris’te birçok firmanın çekimlerinde yer aldı. Şu an Milano'da modellik yapıyor.
Valeria; Türkiye’de birçok markanın yüzü olmuştu.
Etiketler : Murat Ceylan, Valeria
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