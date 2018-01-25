Survivor Nagihan'dan itiraf...

'Survivor All Star 2018'de mücadele edecek olan eski milli atlet Nagihan Karadere'den yarışma öncesi çarpıcı açıklamalar geldi. Nagihan Karadere, 10 Şubat'ta başlayacak 'Survivor 2018' için yoğun çalışma temposunu, "Gecem gündüzüm birbirine karıştı" şeklinde açıkladı. Kızına olan sevgisinden bahseden eski atlet, "Survivor’da kızımı çok özleyeceğim. Gitmeden kızıma doya doya bakıyorum. Kızım bunun farkında, ‘Anne sen Survivor’a gideceksin, seni çok özleyeceğim’ diyor. Bunu duyunca bile acayip duygulanıyorum. Tek özleyeceğim şey kızım olacak. Daha gitmeden ağlamaya başladım. Çünkü gerçekten kızımı çok çok seviyorum" dedi.