Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya özür diledi

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın şampiyonu Yusuf Karakaya, Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu Gel Yazın Konuşalım programına konuk oldu. Karakaya, normal hayata adapte olmakta güçlük çektiğini söyledi ve sosyal medyada aktif olamadığı için takipçilerinden özür diledi.

Programda yorumcuların sorularını yanıtlayan Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya, normal yaşama adapte olmakta güçlük çektiğini söyledi.

Karakaya "Bırakın sosyal medyayı normal hayata adapte olamadım. Telefonumu bir yerlerde unutuyorum, arkadaşlarım toparlıyor. Sürekli 'Canlı yayını aç, bize video at' diye mesaj geliyor. Bunun için özür dilerim. Bana biraz zaman versinler, ben de tam olarak adapte olayım" ifadelerini kullandı.