Survivor'a iki yeni yarışmacı!

Survivor Türkiye-Yunanistan'da yeni fragman yayınlandı.

Yarışmanın yeni bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecekler. Mücadelenin had safhaya çıkacağı yarışmaya iki yeni yarışmacı daha katılıyor. Öte yandan Hikmet ile Tony arasında ise büyük bir gerilim yaşanıyor.

SURVIVOR'A İKİ YENİ YARIŞMACI

Survivor'ın 26. bölümünde yarışmaya iki erkek yarışmacı katılıyor.

Türk takımına Emre Durak, Yunan takımına ise Patrick Ogunsoto dahil oluyor. Emre kendisini Yunan takımına "Gorilla" olarak lanse ediyor.