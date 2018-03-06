Survivor'a o isim veda etti!
Survivor'a o isim veda etti!
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Survivor'a sonradan dahil olan Emre, adaya veda etti. Kertenkele yiyip ağaçlara tırmanan Emre'nin Survivor'daki yaşantıya en uyumlu isimlerden biri olacağı düşünülüyordu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da adaya veda eden isim Gönüllüler Takımından Emre oldu.
EMRE'NİN VEDASI ERKEN OLDU
Emre, gönüllüler takımına sonradan dahil olmuştu. Adadan kertenkele bile yiyen Emre'nin zorlanmayacağı düşünülüyordu ancak vedası erken oldu.
Etiketler : Survivor, eleme, gönüllüler, Emre
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