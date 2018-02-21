Survivor'da 2 kişi adaya veda etti!
İşte o isimler...
A+A-
Survivor 2018'da ilk elenen isim belli oldu. Survivor son bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en az oyu alan kim oldu? İşte Survivor 2018'de elenen o ilk isim...
Survivor 2018'de kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. Survivor son bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en az oyu alan Marcus Survivor'a veda etti.
Ayrıca doktor raporuyla Gönüllüler takımından Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. İşte son bölümdeki eleme konseyinde yaşananlar...
Survivor sekizinci bölüm ödül oyunu ve eleme konseyiyle başladı. Süt ve yoğurt ödüllü oyunu Gönüllüler takımı 10-8 kazandı.
Sekizinci bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en ay oyu alan Marcus Survivor'a veda etti.
Doktor raporuyla Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Önümüzdeki günlerde Gamze'nin yerine yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan ise kontrol altında, sağlık durumu ve devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
SURVİVOR MARCUS KİMDİR?
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiş.
Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.
Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;
“Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de çabası ama şu an zaman macera zamanı”
Etiketler : Survivor 2018, eleme, Gamze, Marcus
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.