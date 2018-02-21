Survivor'da 2 kişi adaya veda etti!

Survivor 2018'da ilk elenen isim belli oldu. Survivor son bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en az oyu alan kim oldu? İşte Survivor 2018'de elenen o ilk isim...

Survivor 2018'de kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. Survivor son bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en az oyu alan Marcus Survivor'a veda etti.

Ayrıca doktor raporuyla Gönüllüler takımından Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. İşte son bölümdeki eleme konseyinde yaşananlar...

Survivor sekizinci bölüm ödül oyunu ve eleme konseyiyle başladı. Süt ve yoğurt ödüllü oyunu Gönüllüler takımı 10-8 kazandı.

Sekizinci bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en ay oyu alan Marcus Survivor'a veda etti.

Doktor raporuyla Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Önümüzdeki günlerde Gamze'nin yerine yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan ise kontrol altında, sağlık durumu ve devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.