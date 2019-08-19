Survivor’da başlayan Türk-Yunan aşkı

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor.

Survivor Türkiye Yunanistan’da beraber yarışan Atakan Işıktutan ile yarışmanın Yunan şampiyonu Katerina Dalaka aşklarını sosyal medya paylaşımları ile ilan etti. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan, paylaşımlarından birinde yazdığı mesajla duygularını dile getirdi. Atakan Işıktutan, Dalaka’yla olan yan yana olan fotoğraflarının bazılarının sosyal medyadan paylaşıyor. Işıktutan paylaşımında şu mesaja yer verdi: “Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan!”

“Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın…” Survivor’da Yunan yarışmacı Yunanistan’ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1.5 ay kala elenmişti.