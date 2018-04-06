Survivor'da bir değişiklik daha!

İlgiyle izlenen Survivor'da yeni takım arkadaşlarıyla buluşan yarışmacılar, ilk kez iletişim oyununa çıktı. Oyun öncesi Acun Ilıcalı flaş bir açıklama yaparak yeni kural geldiğini duyurdu.

Survivor'da dün akşam yeni konsept ekranlara geldi. Yeni takımlar arkadaşlarıyla buluşurken duygusal anlar da yaşandı. İki takım ilk kez iletişim oyununa çıktılar. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yine bombayı patlattı ve Survivor'a yeni kural geldiğini açıkladı.

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