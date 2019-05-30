Survivor'da bir ilk! Kız ve erkekler...

Survivor 81. bölümü yayınlandı. Son bölümde bir kez daha Yıldızlar ve Siyah Beyaz takım ödül oyununa çıktılar. Bugünse yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyor.

Survivor'da finale doğru yavaş yavaş gidiliyor. Dün akşam yarışmanın 81. bölümü ekrana geldi. Son bölümde ilk olarak Türk yarışmacılar kadın ve erkek olmak üzere iki gruba ayrılıp sembol mücadelesi verdiler. Ardından Yıldız ve Siyah Beyaz takım muhteşem bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler.

SURVIVOR'DA SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?

Her hafta olduğu gibi yarışmacılar finale adını yazdırabilmek için sembol oyununa çıkıyorlar. Bu haftaki sembolü erkeklerde Yusuf, kadınlarda ise Sude kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyunu sonrası Yıldızlar ile Siyah Beyaz takım müthiş bir ödül oyunu için parkura çıktılar. Parkur bir hayli zordu çamur ise yarışmacılara zor anlar yaşattı. Oyuna Siyah Beyaz takım daha iyi başlarken Yıldızlar ise pes etmedi ve daha sonra öne geçmeyi başardı. Oyun sonunda gülen taraf 10'a 8 Yıldızlar oldu.

YENİ BÖLÜMDE BİR İLK!

Survivor'ın 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yarışma tarihinde bir ilk yaşanacak. Yarışmacılar Mehmet Şef eşliğinde yemek yaparak ödül oyunu için mücadele verecekler.