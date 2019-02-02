Survivor’da bu sene Alp Kırşan yok!

Survivor’ın yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir? Alp Kırşan neden yok?

Survivor'da yeni sezonu bugün başlıyor ve heyecan dorukta. Survivor'ın alışıla gelmiş sunucusu Alp Kırşan'ın bu sezon olmayacğaının duyulmasıyla beraber Alp Kırşan neden yok sorusu sorulmaya başlandı. Survivor'ı bu sene Alp Kırşan yerine Murat Ceylan sunacak. Peki Murat Ceylan kimdir? İşte eski Survivor yarışmacısı Murat Ceylan'ın hayatı...

Survivor hayranları heyecanla yeni sezonun detaylarını merak ederken Survivor’da önemli bir sunucu ayrıntısı var. Survivor’ı yıllardır sunan isim olan Alp Kırşan bu sene Survivor kadrosunda olmayacak. Survivor’ı bu sene Murat Ceylan sunacak. Alp Kırşan’ın neden olmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

SURVIVOR’IN YENİ SUNUCUSU MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra’ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.

2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.