Survivor'da büyük final!

Survivor 2017'de büyük finale çok az bir zaman kala yarışmacılar bireysel olarak mücadele etmeye başladı. Survivor'un son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, nefes kesen görüntülere sahne oldu. İşte Survivor'da yaşanan o anlar...

Survivor 2017'nin son bölümünde yarışmacılar, 'Annenize Sorduk' oyununda Porsche marka otomobil için mücadele etmişti. Ödülü kazanan isim Berna olmuştu.

Survivor'ın son bölümünde yarışmacılar takım olarak değil, bireysel olarak mücadele etti.

Tahta üzerinde denge kurmayı gerektiren parkurda, Ogeday ve İlhan finale kaldı. Rakibine karşı üstünlük kuran Ogeday, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

ADEM VE SABRİYE ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Dokunulmazlık oyununda Sabriye ile karşılaşacak olan Adem rakibine 'Gel ifadeni alayım' deyince eğlenceli anlar yaşandı. Sabriye Adem'e 'Ben senin ifadeni almayayım da' şeklinde cevap verdi.

BERNA: 40 GÜN 40 GECE DUA ETSEN DE...