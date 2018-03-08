Survivor'da büyük kavga!

Survivor'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde oyun için mücadele yaşanırken bir anda tansiyon yükseliyor, Nihat Doğan ile Hakan Hatipoğlu birbirine giriyor.

TV8'in her sezon ekranlara damga vuran yarışma programı Survivor'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için kumda futbol oynayacaklar.

NİHAT DOĞAN HAKAN KAVGASI