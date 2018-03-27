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  3. Survivor’da elenen isim belli oldu!
Survivor’da elenen isim belli oldu!

Survivor’da elenen isim belli oldu!

O isim adaya veda etti!

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Gönüllüler takımının eleme konseyinde Anıl, Ramazan ve Yağmur’dan en az SMS oyunu alan Ramazan Survivor’a veda etti.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?
 
İlk olarak Göz6 yarışmasına katılarak adını duyuran Ramazan Kalyoncu Rizelidir. İstanbul’da yaşayan Ramazan, modellik ve spor eğitmenliği de yapmaktadır. “Amacım en iyilerle yarışmaktı kısmet bu seneymiş” sözleri ise Ramazan’ın Survivor sloganıdır.
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