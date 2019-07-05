Survivor'da format değişiyor!

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan "Gel Yazın Konuşalım" programında Survivor hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor 2020'nin farklı bir formatta olacağını belirten Acun, yeni sezon programları ve Survivor hakkında ilk kez konuştu.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu’nun sunduğu ‘Gel Yazın Konuşalım’ programına katıldı. Geçtiğimiz hafta final yapan Survivor 2019’un ardından tatile çıkan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 için hazırlıklara şimdiden başlandığını açıkladı.

“SURVİVOR 2020 FARKLI OLACAK”

Programda Survivor 2020’nin farklı bir formatta olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, “Gelecek yıl yeni formatta bir Survivor düşünüyoruz. Bu yıl Survivor’ın farklı bir müşterisi oldu. ‘Beklediğimizi yüzde 100 aldık’ diyemem. Ama iki ülke için çok faydalı oldu.

Yunan çocuklar ve bizimkiler pırıl pırıldı. Yunanistan’da gündemde olan bir isimim. Her dakika bir Türk prodüksiyonu olduğunu ve Acun’un yaptığını herkes biliyordu” şeklinde konuştu.

“YENİ SEZONDA YENİ DİZİ VE YARIŞMA PROGRAMLARIMIZ OLACAK”

TV8 kanalında yeni sezondaki yapımlarla ilgili de açıklamalar yapan Ilıcalı, Cansu Dere’nin başrolde oynadığı yeni dizinin ekranda olacağını söyledi. Seda Sayan’lı Yemekteyiz’den çok umutlu olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu, “Yakında Alişan’ın programı bizimle olacak. Evlere girerek insanları yarıştıracak. 3 nesili yarıştırmaya çalışacağız. Seda Sayan Yemekteyiz ile önemli bir görevi aldı. Seda’nın bir evde olması eğlenceli olacak. Heyecanla bekliyorum. Yıllardır çok istediğimiz bir formattı. Cansu Dere’yle yeni bir dizi yapacağız. Dizi konusunda iyi olduğumuzu iddia etmedik.

Uzman olduğum bir alan da değil. Ama Annem dizisi tuttu ama biz yapmadık. Çok güzel bir dizi oldu. İnandığım insanlar var, İrfan Şahin, Fatih Aksoy gibi. Yurtdışında 40 ülkeye satıldı Annem dizisi” şeklinde konuştu.