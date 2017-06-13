SURVİVOR'DA GÖRÜLMEMİŞ ÖDÜL!

Survivor 2017'de daha önce görülmemiş bir ödül için yarışmacılar ter dökecek. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı o büyük ödül ne? İşte cevabı...

Survivor 2017'de yarışmacılar muhteşem ödül için yarışacak. Adada finale az bir zaman kala heyecan giderek artıyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı büyük ödül ne? İşte detaylar...

Survivor'ın son yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından Elif elenerek adaya veda etmişti. Artık yarışmacılar oyunlarda bireysel olarak mücadele edecek.

Survivor'ın yeni yayınlanacak bölümünde 'Annenize sorduk' oyunu oynanıyor. Acun Ilıcalı, 'Türk televizyon tarihinde bir ilk olacak' diyerek

oyunun ödülünü açıklıyor. Karşılarında 450 bin TL değerindeki Porsche marka arabayı gören yarışmacılar büyük heyecan yaşıyor.

Ogeday, "Evet bu bir araba değil, bu bir makine" yorumunda bulunuyor.

Survivor'ın geçen bölümlerinde ünlüler takımının yarışmacıları araba ödülü kazanmıştı.