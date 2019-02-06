Survivor'da ilk elenen isim belli oldu!

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında elenen isim belli oldu. Eleme adayları Demi, İoulieta ve Spyros oldu. Survivor'da dün akşam eleme heyecanın yanısıra ödül oyunu heyecanı da vardı. Peki ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2019'da kim elendi? İşte elenen isim...

Survivor’da büyük heyecan devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarını Türkiye takımının kazanması ile Yunanistan takımında ada konseyi sonrasında üç yarışmacı eleme adayı oldu. Yunanistan takımında elenme adayı olarak gösterilen Demi, İoulieta ve Spyros arasında veda eden isim DEMİ oldu. İşte Survivor 2019 son bölüme dair detaylar…

SURVİVOR’DA İLK ELENEN İSİM: DEMİ

Ada konseyinde gerçekleştirilen oylama sonucu takım arkadaşları tarafında adı yazılan Ioulieta 7 oy ile ilk elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Ria ikinci elenme adayı olarak Spyros'un adını söyledi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan bir diğer isim Stavratis ise elenme adayı olarak Demi'nin adını söyledi.

Eleme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alarak Demi Tsaganou oldu.

DEMİ TSAGANOU KİMDİR?

Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia'dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.