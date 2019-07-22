'Survivor’da ne üzmüştüm seni!'
'Survivor’da ne üzmüştüm seni!'
A+A-
Eski futbolcu Pascal Nouma, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.
Pascal Nouma, TV8 kanalının sahibi, Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınladı.
Survivor'da iki kez boy gösteren eski futbolcu, ilk mücadelesinde kavga nedeniyle diskalifiye olmuştu. Nouma, bu duruma gönderme yaparak, Ilıcalı ile pozuna, "Survivor’da ne üzmüştüm seni" notunu yazdı.
Etiketler : Pascal Nouma, sosyal medya hesabı, sürpriz bir paylaşım
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.