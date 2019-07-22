Eski futbolcu Pascal Nouma, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Pascal Nouma, TV8 kanalının sahibi, Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınladı.

Survivor'da iki kez boy gösteren eski futbolcu, ilk mücadelesinde kavga nedeniyle diskalifiye olmuştu. Nouma, bu duruma gönderme yaparak, Ilıcalı ile pozuna, "Survivor’da ne üzmüştüm seni" notunu yazdı.