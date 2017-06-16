SURVİVOR'DA ŞOK AYRILIK!

Survivor 2017'de dün akşam eleme konseyi vardı. Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler sürpriz bir şekilde Survivor'a veda etti. İşte Survivor 2017'de yaşanan şok ayrılığın detayları...

Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Finale sayılı günler kala Serhat, Berna ve Sabriye eleme potasına girdi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan SMS sonuçlarına göre en az oyu alan Berna Survivor'a veda etti.

Survivor'da perşembe günü 22. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Finale yedi gün kala oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan oyunu Adem kazandı.

Adem'in ismini verdiği Serhat ve ilk dokunulmazlığı kazanan Ogeday'ın ismini verdiği Sabriye ile konseyde adı en çok yazılan Berna elemeye kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan toplu SMS sonuçlarına göre en az oyu alan Berna Survivor'a veda etti.

ELENDİKTEN SONRA NELER SÖYLEDİ?

Survivor'a 22. hafta veda eden Berna şöyle konuştu: "Burayı çok sevdim. İnanılmaz bir yer. Her şeyi bana öğretti. Açlığı, öfkeyi bütün duyguları birlikte yaşadım. Sevgiye, saygıya inandım. İnanılmaz isimlerle bir aradaydım. Kıbrıs'a gidemediğim için üzüldüm. Sabriye'yi tebrik ediyorum. Mutlu ayrılacağım. Survivor'ın kuralı bu yapacak bir şey yok"