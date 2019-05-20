Survivor'da şok sakatlık!

Survivor'da 73. bölüm dün akşam yayınlandı. Son bölümde yarışmacılar araba ve dokunulmazlık oyununa çıktılar. Hikmet araba oyununda büyük bir sakatlık geçirirken dokunulmazlık oyunu sonrası gece ise eleme adayları belli oldu.

Survivor'ın 73. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde heyecan, üzüntü, rekabet, sakatlık, aksiyon her şey vardı. Yarışmacılar, araba ödülüne ve dokunulmazlık oyununa çıktılar. Hikmet araba ödülünde sakatlanarak herkesi ağlattı. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler Hikmet'in durumunu merak eidyor.

HİKMET'İN SON DURUMU NASIL?

Dün akşamki bölümde Hikmet ile Yusuf araba ödülünde karşı karşıya geldi. Rekabetin had safhaya çıktığı yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşadı ve dizinden sakatlandı. Hikmet'in çığlığı tüm adayı inletirken diğer yarışmacılar Hikmet'in o halini gördüğünde ağlamaya başladı. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalıştı.

Eleme konseyinde ise Acun Ilıcalı Hikmet hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, Hikmet'in ayağında kırık olmadığını durumunun ilerleyen zamanlarda belli olacağını belirtti.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta iki dokunulmazlık oyunundan da Siyah takım galip geldi. Gece yapılan konseyde ise en çok ismi yazılan yarışmacılar ise Ria Kolovou ile Afroditi Skafida oldu.