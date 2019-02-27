Survivor'da tehdit krizi!

'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasında Atakan Işıktutan ile Sude Burcu arasındaki 'tehdit' krizi konseyde masaya yatırıldı.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Türkiye Yunanistan'ın 16'ncı bölümünde gerçekleşen ada konseyinde Atakan Işıktutan ile Sude Burcu arasındaki tehdit konusu gündeme geldi. İkili, söz alarak konunun nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Atakan, "Burayı ailemi temsilen geldim. Ben kimim ki birini tehdit edeceğim? Zaten öyle bir karakterim de yok. Sadece 'orada değil de, konseyde konuşuruz' demek istedim. Burada tehditlik bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Sude, "Tehdit etmek; 'asarım, keserim, biçerim' demek değil. İki hafta önceki konuyu konseye gelmeden iki adım önce, sesini yükselterek ve bakışlarını değiştirerek 'bunları orada konuşuruz' demesi yanlış. Amaç beni kötü göstermekti" şeklinde konuştu.