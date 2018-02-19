Survivor'dan Ayrılabilir!
Acun kötü haberi verdi!
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Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında rahatsızlığı olan Gamze Aksu ve ödül oyununda sakatlanan Hakan Hatipoğlu hakkında bilgi verdi.
Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018' yarışmasının ilk ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başarılı yapımcı, "Gönüllüler takımı ile ilgili iki konu var. Birincisi Hakan'ın ne zaman döneceği belirsiz. Yarın öbür gün gelmeyeceği kesin, hala kontrol altında.
Gamze için de yarın (bugün) net karar verilecek. Survivor'a devam edememe ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.
İKİ TAKIMA DA 2'ŞER YARIŞMACI
İki takıma da yeni yarışmacılar geleceğini vurgulayan Ilıcalı, "Bu iki arkadaşımız devam edemeyecekse sayı dengesini bozmama adına iki takıma da 2'şer yarışmacı gelecek. Kız-erkek dengesi o ana kadar elenen yarışmacılara göre olacak. Birleşmeye kadar sakatlık olursa da yerine yarışmacı gelecek" şeklinde konuştu.
Etiketler : Survivor, Gamze Aksu, Hakan Hatipoğlu
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