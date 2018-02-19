Survivor'dan Ayrılabilir!

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında rahatsızlığı olan Gamze Aksu ve ödül oyununda sakatlanan Hakan Hatipoğlu hakkında bilgi verdi.

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018' yarışmasının ilk ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı yapımcı, "Gönüllüler takımı ile ilgili iki konu var. Birincisi Hakan'ın ne zaman döneceği belirsiz. Yarın öbür gün gelmeyeceği kesin, hala kontrol altında.

Gamze için de yarın (bugün) net karar verilecek. Survivor'a devam edememe ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIMA DA 2'ŞER YARIŞMACI