Survivor'dan elenmek için ağlayarak dua ettim

2016 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor'da mücadele eden Yunus Günçe, yarışmada yaşadığı tecrübeyi ve adada geçirdiği zor günleri anlattı.

Sunucu Yunus Günçe, 'Ç ile' hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı Survivor günlerine dair, Posta.com.tr'den Elif Bayram'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Survivor'la ilgili bize hiç bilmediğimiz bir şey anlatabilir misin?

Survivor'a ilk gittiğimde önce bir yabancılaştım. Herkesin başına geliyordur. Sonra 'benim burada ne işim var?' evresine geçtim. Üstelik çok fiziksel problemlerle gittim Survivor'a. Huzursuz bacak sendromum vardı, uyku problemim vardı, bunların yanında açlık, özlem.

"Zaten Survivor'da bir gün üç gün gibi geçiyor. Baktım bana göre değil. Dualar ettim elenmek için, ağlayarak. 'Lütfen kaybedeyim, eleneyim. Burası bana göre değilmiş Allah'ım beni eve gönder' dedim."

Bir daha Survivor teklifi gelse kabul etmezsin o zaman, doğru mu?

Hayır değil, hatta şu an kabul eder, atlar giderim. Çok istiyorum. Survivor'a bir daha gitmem lazım. Artık yarışma hakkında bilinçliyim, daha hazırım. O sene Survivor yaptı bana yapacağını. Benim de Survivor'a yapacaklarım var. Hem de Survivor'ın en yaşlı şampiyonu olmak istiyorum.

'Kariyer anlamında "Tamam artık yapamıyorum ben bu işi' dediğin bir an oldu mu?

Oldu tabii. Survivor’dan önce ben beyaz bayrağı çekmiştim. Annemin evindeydim, işim yoktu, motivasyonum yoktu, param yoktu. Sadece o dönemde ailemden rica ettim 'Beni bir spor salonuna kaydedin' diye, onlar da yaptı.

"Günde 2-3 kere spora gittim. Sonra bir gün telefon geldi. Baktım Acun Medya yazıyor. Bir anda hayatım değişti ve gelişti. Fakat Survivor'dan sonra da her şey bir anda hızlanmadı, kapılar önümde açılmadı."

"Ben yine kapılara omuz atıp açtım, hala da öyle yapıyorum. İşine odaklı biriyim. Oyuncuyum, stand up yapıyorum falan ama aslında ben erkek sunucuyum. Kategori olarak. Sunmak üzerine bir kariyerim var. Bunu yapmak istiyorum ben de."