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Survivor’ın ilk yarışmacısı belli oldu!

Survivor’ın ilk yarışmacısı belli oldu!

Bomba isim!

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Acun açıkladı: Survivor’ın ilk yarışmacısı belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak?

Kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışması kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, katıldığı Gel Konuşalım programında MasterChef ve O Ses Türkiye’den bahsetti ve Survivor’ın kesinleşen ilk yarışmacısını da duyurdu.

İLK YARIŞMACI ERSİN KORKUT

Survivor’ın yeni sezonu hakkında konuşan Ilıcalı, gelecek olan sezonun bomba gibi olacağını ifade etti. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını ve kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut’un olacağını açıkladı. Sezonda kadroda eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını da sözlerine ekledi.

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