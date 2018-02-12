Survivor'ın o yarışmacısı ile Adriana Lima...
Ortaya çıktı!
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Adriana Lima, Survivor'ın gönüllüler takımında yarışan Marcus ile fotoğraf paylaştı. Lima, Survivor'da yarışan arkadaşına başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor dün akşam yayınlanmaya başladı. Gönüllüler takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Marcus Aral, Adriana Lima ile arkadaş çıktı.
MEĞER ARKADAŞLARMIŞ
Amerika'da yaşayan Marcus Aral'ın dünyaca ünlü model Adriana Lima ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Adriana fotoğraf paylaşıp arkadaşına başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.
Etiketler : Adriana Lima, Survivor, gönüllüler takımı, Marcus
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