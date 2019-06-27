SUSUZ KALAN YILAN EVLERE GİRDİ!

Yeni Bakış'tan Özlem Özsoy'un haberine göre; Lefkoşa’daki Surlariçi Dümencioğlu sokak’ta zemin kattaki bir evin balkonuna girip orada bulunan su deposunun demir çubuğuna sarılmış halde bulunan yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, ev sakinlerine ve mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Lefkoşa’daki Surlariçi Dümencioğlu sokak’ta yılan paniği yaşandı. Dün sabah erken saatlerde Mahalle sakini Lokman Aytimur, balkonundaki su deposundaki çubukta sarılı halde yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanla karşılaşınca panik ve korkuya kapıldı. Lokman Aytimur ve eşi Halime Aytimur yılana korkup müdahale edemeyince belediye ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Herkes topu birbirine attı

Halime Aytimur, başvuruları karşısında, belediyenin kendilerini İtfaiyeye yönlerdiğini, itfaiyenin ise Taşkent Doğa Yaşam Merkezi’ne yönlendirdiğini söyledi. Taşkent Doğa Yaşam Merkezi’nin ise aileye verdiği yanıt “yılan eve girmediği için biz yakalamaya gelemeyiz” şeklinde oldu.

Yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

Yaşadıkları korku dolu anları Yeni Bakış’a anlatan mahalleli “Evimize kadar yılan geldi gördük. Belediyeye, İtfaiyeye haber verdik onlarda Taşkent Yaşam Merkezi’ne yönlendirdiler. Oradakilerin cevabı daha ilginç geldi bize ‘evinizin içine girmeden müdahale edemeyiz’ dediler. İyi de 1.5 metre yılan eve girdiğinde bizim ve çocuklarımızın sağlığı tehlikeye girmiş olmaz mı?’’ diyen mahalle sakinleri, kaçan yılandan dolayı büyük huzursuzluk yaşıyor. Mahalle sakinleri zehirli böceklerin hemen yakınlarında bulunan metruk evden çıktığını söylediler. Yılanın girdiği evin hemen 20 metre yakınlarında bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş evin bir an önce yıkılmasını talep eden mahalle sakinleri “Bu her yönüyle tehlike saçan metruk binanın yıkılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bu binanın önünden gelip geçiyorlar. Endişeleniyoruz. Zehirli böcekler, yılanlar hep buradan evlere giriyor. Hava sıcak, balkonlarımızı, pencerelerimizi açık bırakıp yatıyoruz. Korkumuzdan şimdi sıkı sıkı kapattık. Yetkilileri aradık bir türlü bizle ilgilenen birini bulamadık, gelselerdi belki de yakalanabilirdi. Yetkililerden görevlerini yapmalarını bekliyoruz” dediler.

Zeynep Sönmez adlı bir başka mahalle sakini ise, bir hafta içinde evine giren 3 tane tarantulayı imha ettiğini belirterek, bu tür zehirli haşerelerin metruk binadan evlerine geldiğini ifade etti. Sönmez, yetkililerden bu zehirli böcekler için ilaçlama yapmalarını istedi.