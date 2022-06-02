Süt bedelleri bugün ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20’sinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten verilen bilgiye göre, 1-15 Nisan döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üreticinin çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20’si olan 8 milyon 833 bin 936.83 TL bugün banka hesaplarına yatırıldı.