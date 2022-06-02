Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Süt bedelleri bugün ödendi
Süt bedelleri bugün ödendi

Süt bedelleri bugün ödendi

Süt bedelleri bugün ödendi

A+A-

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20’sinin bugün ödendiğini  duyurdu.

SÜTEK’ten verilen bilgiye göre, 1-15 Nisan döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üreticinin çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20’si olan 8 milyon 833 bin 936.83 TL  bugün banka hesaplarına yatırıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.