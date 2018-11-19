SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ekim 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ekim 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 801 üretici için toplam 15,226,777.40 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Ödeme günü 20 Kasım 2018 tarihi olduğundan ve resmi tatil gününe denk geldiğinden, 19.11.2018 tarihinde bir gün önce olarak bugün yapılmıştır.