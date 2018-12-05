SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-31 Ekim 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre16-31 Ekim2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 728 üretici için toplam 15,742,103.82TL’lik olan ödemeüreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

