SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!
Çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlıyor!
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-31 Ekim 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre16-31 Ekim2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 728 üretici için toplam 15,742,103.82TL’lik olan ödemeüreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiğ süt bedelleri, ödenme
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