SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-30 Kasım 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 699 üretici için toplam 14,949,470.90 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Ödeme günü 5 Ocak 2019 hafta sonuna denk geldiğinden, çiğ süt bedelleri 4 Ocak 2019 tarihinde bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.